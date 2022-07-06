Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ник Кирьос впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»

Ник Кирьос впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»
Комментарии

Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинальном матче Кирьос нанёс поражение чилийцу Кристьяну Гарину со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

Кирьос 17 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. Гарин подал два эйса, пять раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча Кирьос – Гарин на Уимблдоне.

Кирьос впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Ранее он дважды добирался до четвертьфинала — на Australian Open — 2015 и Уимблдоне-2014.

За выход в финал Кирьос сыграет с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и американцем Тейлором Фритцем.

Уимблдон (м). 1/4 финала
06 июля 2022, среда. 17:25 МСК
Кристьян Гарин
43
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		3 6 5    
6 		6 7 7    
             
Ник Кирьос
40
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022