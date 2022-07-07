«Наихудшие новости для него». Виландер о проблемах Надаля со здоровьем перед 1/2 Уимблдона

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер прокомментировал проблемы со здоровьем, которые возникли у 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля по ходу четвертьфинала Уимблдона с Тейлором Фритцем.
Напомним, Надаль победил Фритца в пяти сетах и вышел на австралийца Ника Кирьоса в полуфинале. После матча Рафаэль признался, что мог отказаться от борьбы по ходу встречи.
«Восстановится ли Надаль? Невозможно сказать, но я помню интервью после финала «Ролан Гаррос» несколько недель назад, и он сказал, что ему сделали пару инъекций в ногу и что его ногу «усыпили». Можно ли сделать это с мышцами живота? Сможет ли он подавать с достаточной скоростью? Я предполагаю, что сегодня он не собирается бить по мячу, легко перенесёт это и восстановится.
Кто является кошмарным противником, когда ты чувствуешь себя так? Новак Джокович, да. А ещё Ник Кирьос. Это наихудшие новости [для Надаля]», — приводит слова Виландера Eurosport.
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