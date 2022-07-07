Чемпион Australian Open заподозрил Рафаэля Надаля в симуляции по ходу матча Уимблдона

Победитель Открытого чемпионата Австралии 2015 года в парном разряде Фабио Фоньини высказал мнение, что у 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля на самом деле не было проблем со здоровьем по ходу четвертьфинала Уимблдона с американцем Тейлором Фритцем.

Напомним, Надаль победил Фритца в пяти сетах и вышел на австралийца Ника Кирьоса в полуфинале. После матча Рафаэль признался, что мог отказаться от борьбы по ходу встречи.

«Он более четырёх часов сражался как сумасшедший. Такому верить нельзя», — приводит слова Фоньини журналист Луиджи Гатто в своём «твиттере».

«Ну конечно… Ребята, перестаньте уже верить тому, что читаете!» — написал Фабио в своих социальных сетях, комментируя ситуацию с Надалем.

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