Чемпион Уимблдона: у Надаля не может быть большого повреждения. С ним ничего серьёзного

Победитель Уимблдона 1987 года в мужском одиночном разряде, австралиец Пэт Кэш прокомментировал проблемы со здоровьем, которые возникли у 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля по ходу четвертьфинала Уимблдона с Тейлором Фритцем.
Напомним, Надаль победил Фритца в пяти сетах и вышел на австралийца Ника Кирьоса в полуфинале. После матча Рафаэль признался, что мог отказаться от борьбы по ходу встречи.
«Если Рафы хватает, чтобы выйти на корт, его хватает и для победы. Думаю, он воспримет это именно так.
У него не может быть большого повреждения. Он продолжал играть в свой лучший теннис на задней линии в пятом сете. И подавал наилучшим образом. И это после четырёх часов игры. Там нет ничего серьёзного, разве что ночью разовьётся воспаление. Посмотрим. Надеюсь, этого не будет», — приводит слова Кэша Daily Express.
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