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Рыбакина впервые вышла в финал Уимблдона, обыграв Халеп

Рыбакина впервые вышла в финал Уимблдона, обыграв Халеп
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Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла в финал Уимблдона. В полуфинальном матче 17-я сеяная Рыбакина нанесла поражение 16-й ракетке турнира Симоне Халеп из Румынии со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Рыбакина пять раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала два из семи брейк-пойнтов. Халеп не подала ни одного эйса, девять раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Рыбакина – Халеп на Уимблдоне.

23-летняя Рыбакина впервые вышла в финал турнира «Большого шлема». Ранее её высшим достижением был четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2021. На Уимблдоне она ранее не проходила дальше 1/8 финала.

За титул турнира «Большого шлема» Рыбакина сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
07 июля 2022, четверг. 17:50 МСК
Елена Рыбакина
23
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Симона Халеп
18
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
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