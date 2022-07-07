Чесноков — о снятии Надаля с Уимблдона: теперь клоун Кирьос вышел в финал
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков отреагировал на снятие испанского теннисиста Рафаэля Надаля с полуфинала Уимблдона.
Медобследование выявило у Надаля 7-миллиметровый разрыв одной из мышц живота. За выход в финал 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» должен был сыграть с австралийцем Ником Кирьосом.
«Теперь клоун вышел в финал. Кирьос — провокатор и клоун. Всегда хочется видеть матчи полностью, а не чтобы выходили после снятия. Фритц провёл потрясающий матч с Надалем, но не дожал, а Рафа заслуженно выиграл. Джокович точно обыграет Норри, а в финале посмотрим», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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