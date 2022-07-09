Олимпийская чемпионка Веснина: у Рыбакиной есть все шансы на победу

Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась ожиданиями от женского финала Уимблдона-2022, в котором сыграют представительница Казахстана Елена Рыбакина и вторая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер.
«Лену я знаю ещё с юниорских турниров, нас тренировал один тренер — Андрей Чесноков. Я слежу за её карьерой и успехами, очень рада, что она вышла в финал турнира. Здорово прибавила, очень хорошо играет. Лена впервые вышла в финал, сыграет против Онс Жабер. Думаю, они обе будут нервничать, сильно волноваться, поскольку обе — дебютантки финала турнира «Большого шлема». И та, кто лучше справится с нервами, та и победит.
Конечно же, игра Елены на траве очень опасна, потому что она обладает очень мощной подачей, мало кто из женского тенниса подаёт так же уверенно и мощно, как она. На траве подача — один из главных критериев хорошей и успешной игры, поэтому у Елены есть все шансы на победу», — сказала Веснина в интервью «Спорт-экспрессу».
Финал Рыбакина — Жабер пройдёт сегодня, 9 июля. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.
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