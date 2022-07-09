Рыбакина — Жабер: текстовая онлайн-трансляция финала женского Уимблдона начнётся в 16:00

Сегодня, 9 июля, в Лондоне состоится финальный матч Уимблдона-2022 в женском одиночном разряде, в котором сыграют 23-я ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина и 2-й номер мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса.

Поединок поставлен первым запуском на Центральном корте и начнётся в 16:00 мск.

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Жабер, при этом последний матч между теннисистками в прошлом году завершился снятием Рыбакиной при счёте 4:6, 2:3. До того в Дубае-2021 верх тоже взяла Онс (7:6 (8:6), 4:6, 6:2), а в Ухане-2019, соответственно, победила Рыбакина — 6:1, 6:7 (3:7), 6:2.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция финала Уимблдона-2022 Елена Рыбакина — Онс Жабер