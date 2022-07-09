Во время женского финала на Уимблдоне-2022 пройдёт акция протеста в защиту теннисисток

Параллельно с женским финалом Уимблдона-2022 пройдёт акция протеста, сообщает Independent.
Активисты выступят против нежелания организаторов турнира идти навстречу теннисисткам во время менструации. Напомним, согласно традициям Уимблдона, теннисистки должны появляться на корте только в белой форме.
«Если вы всё время беспокоитесь о месячных, вы не станете лучшим спортсменом, каким только можете быть», — приводит слова одного из активистов The Independent.
Напомним, в женском финале Уимблдона-2022 за титул сразятся вторая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер и 23-й номер рейтинга, казахстанка Елена Рыбакина. Поединок поставлен первым запуском на Центральном корте и начнётся в 16:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Онс Жабер – Елена Рыбакина в финале Уимблдона-2022.
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