«Не ожидал, что это произойдёт». Тренер Рыбакиной — о победе Елены на Уимблдоне

Тренер Елены Рыбакиной Стэфано Вуков отреагировал на победу подопечной на Уимблдоне.
В финале представительница Казахстана обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2.
«Я не ожидал, что это произойдёт. Это поразительно. Я до сих пор не могу понять, что происходит… особенно в последних двух матчах. Мы говорили ей продолжать идти вперёд, продолжать давить, и это невероятно для неё.
Мы начали работать вместе четыре года назад, участвуя в турнирах ITF… Это просто потрясающе для неё как игрока и меня как тренера.
Она очень спокойная. Невозможно так сильно измениться, она такая, какая она есть, и она невероятный человек, с которым приятно работать.
Она до сих пор не чувствует, где именно находится на корте в определённые моменты. Это случается довольно часто после сильного удара. Я бы хотел, чтобы она была немного более агрессивной у сетки, использовала свой рост и длину рук», — приводит слова Вукова Eurosport.
- 9 июля 2022
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