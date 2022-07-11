Новак Джокович провалился на седьмое место в рейтинге ATP, несмотря на победу на Уимблдоне

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович потерял четыре места и опустился на седьмую строчку, несмотря на то что выиграл Уимблдон. Произошло это из-за того, что у Джоковича сгорели 2000 очков за победу на прошлогоднем Уимблдоне, а на турнире 2022 года рейтинговых очков не начислялось по причине отстранения россиян и белорусов.
Даниил Медведев и Андрей Рублёв остались первым и восьмым соответственно. Карен Хачанов опустился на 27-е место, Аслан Карацев поднялся на 40-е. Ник Кирьос, который дошёл до финала Уимблдона, потерял пять строчек и стал 45-м.
Рейтинг ATP. 11 июля
1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 7775.
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 6850.
3 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6165.
4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5150.
5 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 5050.
6 (7). Карлос Алькарас (Испания) — 4845.
7 (3). Новак Джокович (Сербия) — 4770.
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3700.
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3445.
10 (13). Янник Синнер (Италия) — 3185…
27 (22). Карен Хачанов (Россия) — 1440…
40 (42). Аслан Карацев (Россия) — 1062...
45 (40). Ник Кирьос (Австралия) — 980.
Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона:
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