Женщина, разозлившая Ника Кирьоса в финале Уимблдона, объяснила своё поведение

32-летняя Аня Палус объяснила своё поведение в мужском финале Уимблдона-2022. Женщина призналась, что выпила бутылку Pimms и розовое вино.

Напомним, во втором сете матча австралиец Ник Кирьос жаловался судье на женщину, которая сильно ему мешала. «Да она пьяна до мозга костей. Разговаривает со мной во время гейма. Та, что в платье, та, что похожа на ту, которая выпила 700 стаканов, бро», — сказал Кирьос. Позднее Палус на некоторое время вывели со стадиона и дали воды.

«Я хотела поддержать Ника, так как обычно толпа против него. Хотела показать, что мы за него, подбодрить. Может быть, я зашла слишком далеко… Но у меня были только добрые намерения. Также на меня повлияло солнце, я была без шляпы. Мне правда жаль», — приводит слова Палус The Telegraph.

Также женщины призналась, что страдала от депрессии так же, как и Кирьос.