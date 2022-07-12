Алекс Корретха: Елена Рыбакина очень молода. Она не представляет, что такое давление

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха поделился мнением о выступлениях Новака Джоковича и Елены Рыбакиной, которые на Уимблдоне 2022 года стали победителями в мужском и женском одиночном разрядах соответственно. 35-летний Джокович в седьмой раз выиграл Уимблдон, 23-летней Рыбакиной впервые покорилось подобное достижение.

«Личный хайлайт? Знаете, мне нравятся цифры, поэтому выберу Новака. Семь Уимблдонов, четыре подряд, 21 титул «Большого шлема».

Мне нравится и история Рыбакиной. Просто потрясающе, как она со всем этим справилась. Но она очень молода и потому не представляет, что такое давление», — приводит слова Корретхи Eurosport.

Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон: