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Ольховский объяснил, почему считает Рыбакину продуктом российской школы

Ольховский объяснил, почему считает Рыбакину продуктом российской школы
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский отреагировал на слова казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, которая не считает себя продуктом российской школы.

«Слова Рыбакиной, что она не считает себя продуктом российской школы — это персональное мнение. Мы должны его уважать. Но если у спортсмена будет не самый хороший первый-второй тренер, который ставит технику, то в дальнейшем ничего не получится. Нельзя спорить, что карьера Рыбакиной началась в России. Да, основной толчок, финансы и тренировочный процесс были дальше. Но ребёнок начинает там, где начинает. Объективные факты говорят сами за себя. Она может сказать, что достигла результата, потому что ей создали условия в Казахстане — в таком случае будет права. Но если не будет начальной школы, то дальше будет очень сложно. Ты должен быть игроком определённого уровня, чтобы тебе что-то предложили. Просто так никто не создаст условия», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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