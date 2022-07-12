Ольховский объяснил, почему считает Рыбакину продуктом российской школы

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский отреагировал на слова казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, которая не считает себя продуктом российской школы.
«Слова Рыбакиной, что она не считает себя продуктом российской школы — это персональное мнение. Мы должны его уважать. Но если у спортсмена будет не самый хороший первый-второй тренер, который ставит технику, то в дальнейшем ничего не получится. Нельзя спорить, что карьера Рыбакиной началась в России. Да, основной толчок, финансы и тренировочный процесс были дальше. Но ребёнок начинает там, где начинает. Объективные факты говорят сами за себя. Она может сказать, что достигла результата, потому что ей создали условия в Казахстане — в таком случае будет права. Но если не будет начальной школы, то дальше будет очень сложно. Ты должен быть игроком определённого уровня, чтобы тебе что-то предложили. Просто так никто не создаст условия», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 12 июля 2022
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