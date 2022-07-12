Гарбинье Мугуруса — о планах на будущие турниры: надеюсь вернуться в тур с лучшей игрой

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса рассказала о своём настрое на оставшееся время тура.
«Я надеюсь вернуться в тур с лучшим самочувствием и с лучшей игрой. Вы уже знаете, что я не лучшая в плане стабильности. Мою игру можно сравнить с полосами: иногда играю лучше, а иногда не очень, и я надеюсь, что теперь это изменится.
После Уимблдона у меня было несколько тяжёлых дней, у меня было плохое настроение. Но потом я подумала, что осталось ещё полгода тура, в котором нужно выложиться по полной. Ощущения могут сразу измениться, когда у тебя хороший турнир. В теннисе хорошо то, что каждую неделю проходит турнир, и на следующей неделе всё может измениться», — приводит слова Гарбинье Мугурусы издание Marca.
Гарбинье Мугуруса является победительницей Уимблдона-2017, в том же году она стала первой ракеткой мира. Также испанка – действующая победительница Итогового турнира WTA.
- 12 июля 2022
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