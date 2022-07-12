Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Юго Гастон прошёл во второй круг турнира в Бостаде из-за отказа Басилашвили

Юго Гастон прошёл во второй круг турнира в Бостаде из-за отказа Басилашвили
Комментарии

Французский теннисист Юго Гастон прошёл во второй круг грунтового турнира в Бостаде (Швеция), обыграв грузина Николоза Басилашвили, который отказался продолжить матч по ходу второго сета.

Гастон одержал победу со счётом 7:6 (8:6), 3:0. Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. На счету Басилашвили один эйс, одна двойная ошибка, два реализованных брейк-пойнта из 11. Юго Гастон пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Отметим, что Николоз снялся с матча по неизвестной причине.

Во втором круге Гастон встретится с Асланом Карацевым, который, в свою очередь, обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счётом 6:0, 2:6, 6:4.

Призовой фонд турнира составил € 534 555.

Бостад. 1-й круг
12 июля 2022, вторник. 14:00 МСК
Юго Гастон
58
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
7 8 		3  
6 6 		0  
         
Николоз Басилашвили
25
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Новость по теме
Немецкие журналисты выпустили расследование о договорняках. Карацев — среди подозреваемых
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022