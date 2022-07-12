Юго Гастон прошёл во второй круг турнира в Бостаде из-за отказа Басилашвили
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Французский теннисист Юго Гастон прошёл во второй круг грунтового турнира в Бостаде (Швеция), обыграв грузина Николоза Басилашвили, который отказался продолжить матч по ходу второго сета.
Гастон одержал победу со счётом 7:6 (8:6), 3:0. Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. На счету Басилашвили один эйс, одна двойная ошибка, два реализованных брейк-пойнта из 11. Юго Гастон пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.
Отметим, что Николоз снялся с матча по неизвестной причине.
Во втором круге Гастон встретится с Асланом Карацевым, который, в свою очередь, обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счётом 6:0, 2:6, 6:4.
Призовой фонд турнира составил € 534 555.
Бостад. 1-й круг
12 июля 2022, вторник. 14:00 МСК
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Юго Гастон
Ю. Гастон
Окончен
1 : 0
Rt
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Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
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