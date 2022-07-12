Юго Гастон прошёл во второй круг турнира в Бостаде из-за отказа Басилашвили

Французский теннисист Юго Гастон прошёл во второй круг грунтового турнира в Бостаде (Швеция), обыграв грузина Николоза Басилашвили, который отказался продолжить матч по ходу второго сета.

Гастон одержал победу со счётом 7:6 (8:6), 3:0. Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. На счету Басилашвили один эйс, одна двойная ошибка, два реализованных брейк-пойнта из 11. Юго Гастон пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Отметим, что Николоз снялся с матча по неизвестной причине.

Во втором круге Гастон встретится с Асланом Карацевым, который, в свою очередь, обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счётом 6:0, 2:6, 6:4.

Призовой фонд турнира составил € 534 555.