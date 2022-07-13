Гарбинье Мугуруса: я хочу, чтобы Надаль был лучшим. Но Джокович физически свежее

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде испанка Гарбинье Мугуруса высказалась о противостоянии 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля и 21-кратного победителя ТБШ Новака Джоковича.
«Всегда хочется, чтобы Надаль был лучшим. Однако Джокович выглядит очень сильно. Возможно, он свежее физически», — приводит слова Мугурусы Marca.
В сезоне-2022 36-летний Надаль выиграл уже два турнира «Большого шлема». В январе он победил на Открытом чемпионате Австралии, обыграв в финале россиянина Даниила Медведева, а в июне одержал победу на «Ролан Гаррос». На Уимблдоне он дошёл до полуфинала, на который не вышел из-за травмы. Что касается Джоковича, то он пропустил АО, проиграл Надалю в четвертьфинале «РГ» и выиграл Уимблдон.
Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона:
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