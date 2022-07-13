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Паула Бадоса показала фото в бассейне

Паула Бадоса показала фото в бассейне
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Четвёртая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию, сделанную в бассейне.

Фото: из личного архива паулы бадосы

На Уимблдоне 2022 года Бадоса дошла до четвёртого круга, где проиграла двукратной победительнице турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира представительнице Румынии Симоне Халеп. До этого испанка обыграла таких теннисисток, как Луиза Чирико (США), Ирина Бара (Румыния) и Петра Квитова (Чехия).

Высшее достижение 24-летней Бадосы на турнирах «Большого шлема» — выход в финал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в 2021 году. Следующий мэйджор — Открытый чемпионат США (US Open). Он пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

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