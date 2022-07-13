Маррей — о трофеях: я мечтал ещё об одном ТБШ, но впереди всегда были три неплохих парня

Экс первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал, что, оборачиваясь назад, хотел бы выиграть ещё один турнир «Большого шлема». Британский теннисист в шутливой форме намекнул, что в этом ему помешали представители «Большой тройки» (Новак Джокович, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль).
«Есть матчи, в которых я проиграл, и очень сожалею об этом теперь. Знаете, я бы, наверное, хотел выиграть ещё один турнир «Большого шлема», но, к сожалению, впереди всегда были три неплохих парня (смеётся).
Тем не менее я правда считаю, что мне повезло с моей девятнадцатилетней карьерой. В конце концов, я мечтал выиграть Уимблдон и я его выиграл», — сказал Маррей в интервью на корте после победного матча с американцем Сэмом Куэрри.
Энди Маррей дважды побеждал на Уимблдоне (2013, 2016) и однажды – на US Open в 2012-м, также британец шесть раз проигрывал в финалах турниров «Большого шлема».
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