«Я должен комментировать этот бред?» Басилашвили — об обвинениях в участии в договорняках

25-я ракетка мира, грузинский теннисист Николоз Басилашвили отреагировал на информацию о том, что немецкие журналисты расследуют дело о договорных матчах с его участием.

Ранее немецкий журналист Янник Шнейдер сообщил, что он вместе с коллегой Маркусом Хармом провёл расследование, в ходе которого установил схему проведения договорных матчей. По словам Шнейдера, во главе схемы стоял белорусский тренер Егор Яцюк. Также в ней якобы участвовали его бывшие подопечные Басилашвили и россиянин Аслан Карацев. Утверждается, что Яцюк предлагал деньги теннисистам за обеспечение нужного результата. Авторы расследования ссылаются на данные ITF.

«И я должен комментировать этот бред? Сколько раз обо мне такое писали, был ли я хоть раз осуждён? Кто-то пишет глупости в российских изданиях, а потом все начинают брать эту лживую информацию ради просмотров», — приводит слова Басилашвили Europop.