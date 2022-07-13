Болгарка Цветана Пиронкова во второй раз стала мамой

Болгарская теннисистка Цветана Пиронкова во второй раз стала мамой. У спортсменки родился мальчик. Роды Пиронковой прошли на её родине, в Пловдиве. Первого мальчика Цветана родила в марте 2018 года.

«Добро пожаловать, Виктор! Прошлой ночью родился наш второй малыш! Чувствую себя хорошо, счастливой и благодарной! Огромное спасибо врачу и всему коллективу больницы», — подписала трогательное фото Пиронкова.

Фото: из личного архива Цветаны Пиронковой

34-летняя Пиронкова – победительница одного турнира на уровне WTA (Сидней, 2014). Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфинал Уимблдона-2010, а наивысшая позиция в рейтинге – 31-е место.

Последний матч Цветаны прошёл на US Open – 2021, болгарка проиграла россиянке Дарье Касаткиной в первом круге со счётом 2:6, 1:6.