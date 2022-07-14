Панова и Синьюнь вышли в полуфинал турнира в Лозанне в парном разряде
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Россиянка Александра Панова в паре с китаянкой Хань Синьюнь вышли в полуфинал грунтового турнира в Лозанне (Швейцария). В четвертьфинале они обыграли британок Алисию Барнетт и Оливию Николлс.
Панова и Синьюнь одержали победу со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 10:7. Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. Панова и Синьюнь один раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из шести. На счету Алисии Барнетт и Оливии Николлс два эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
За выход в финал Панова и Хань Синьюнь сыграют с парой, состоящей из сербской теннисистки Ольги Данилович и француженки Кристины Младенович. Матч состоится 16 июля в 11:00 мск.
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