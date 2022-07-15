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Рублёв обыграл Джере и вышел в полуфинал турнира в Бостаде

Рублёв обыграл Джере и вышел в полуфинал турнира в Бостаде
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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал грунтового турнира ATP-250 в Бостаде (Швеция). В матче 1/4 финала Рублёв обыграл серба Ласло Джере в двух сетах.

Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:4. Восьмая ракетка мира Рублёв сделал два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его соперник, занимающий 53-е место в рейтинге ATP, семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи.

Рублёв в полуфинале сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом, который в матче 1/4 финала обыграл австрийца Доминика Тима. Призовой фонд соревнований в Швеции составляет более € 530 тыс.

Напомним, российские теннисисты, включая Рублёва, пропустили Уимблдон из-за отстранения.

Бостад. 1/4 финала
15 июля 2022, пятница. 20:00 МСК
Ласло Джере
53
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4  
7 		6  
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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