Рублёв обыграл Джере и вышел в полуфинал турнира в Бостаде

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал грунтового турнира ATP-250 в Бостаде (Швеция). В матче 1/4 финала Рублёв обыграл серба Ласло Джере в двух сетах.



Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:4. Восьмая ракетка мира Рублёв сделал два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его соперник, занимающий 53-е место в рейтинге ATP, семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи.



Рублёв в полуфинале сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом, который в матче 1/4 финала обыграл австрийца Доминика Тима. Призовой фонд соревнований в Швеции составляет более € 530 тыс.

Напомним, российские теннисисты, включая Рублёва, пропустили Уимблдон из-за отстранения.