Рублёв обыграл Джере и вышел в полуфинал турнира в Бостаде
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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал грунтового турнира ATP-250 в Бостаде (Швеция). В матче 1/4 финала Рублёв обыграл серба Ласло Джере в двух сетах.
Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:4. Восьмая ракетка мира Рублёв сделал два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его соперник, занимающий 53-е место в рейтинге ATP, семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи.
Рублёв в полуфинале сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом, который в матче 1/4 финала обыграл австрийца Доминика Тима. Призовой фонд соревнований в Швеции составляет более € 530 тыс.
Напомним, российские теннисисты, включая Рублёва, пропустили Уимблдон из-за отстранения.
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