Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Украинская теннисистка Киченок: хорошо, что на Уимблдоне отстранили россиян

Украинская теннисистка Киченок: хорошо, что на Уимблдоне отстранили россиян
Комментарии

Украинская теннисистка Людмила Киченок, занимающая 16-е место в парном разряде рейтинга WTA, прокомментировала дисквалификацию российских теннисистов на Уимблдоне-2022 и дала совет спортсменам, которые не поддерживают это решение.

«Было очень тяжело, потому что большинство спортсменов в туре не понимают, что происходит. Хорошо, что на Уимблдоне отстранили российских и белорусских игроков. Мы пытаемся делать своё дело и играть дальше. Но я надеюсь, что ситуация в теннисе в целом изменится и в ближайшее время будут приняты ответные меры.

Что касается спортсменов, не поддерживающих отстранение россиян, я бы посоветовала им следить за новостями. У них есть возможность понять, что у нас происходит», — приводит слова Киченок «Суспільне Спорт».

Новость по теме
Украинская легкоатлетка Могучих: не хочу соревноваться с русскими
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022