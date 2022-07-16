Украинская теннисистка Киченок: хорошо, что на Уимблдоне отстранили россиян
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Украинская теннисистка Людмила Киченок, занимающая 16-е место в парном разряде рейтинга WTA, прокомментировала дисквалификацию российских теннисистов на Уимблдоне-2022 и дала совет спортсменам, которые не поддерживают это решение.
«Было очень тяжело, потому что большинство спортсменов в туре не понимают, что происходит. Хорошо, что на Уимблдоне отстранили российских и белорусских игроков. Мы пытаемся делать своё дело и играть дальше. Но я надеюсь, что ситуация в теннисе в целом изменится и в ближайшее время будут приняты ответные меры.
Что касается спортсменов, не поддерживающих отстранение россиян, я бы посоветовала им следить за новостями. У них есть возможность понять, что у нас происходит», — приводит слова Киченок «Суспільне Спорт».
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