Ллейтона Хьюитта официально ввели в Зал теннисной славы

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира австралиец Ллейтон Хьюитт официально включён в Зал славы тенниса, который находится в Ньюпорте (США).

Хьюитт выиграл US Open – 2001 и Уимблдон – 2002, а также 28 турниров на уровне ATP в одиночном разряде. В 2001 году Ллейтон стал самой молодой первой ракеткой мира в истории – ему было 20 лет и 8 месяцев.

«Зал славы всегда казался мне чем-то далёким от того, частью чего я когда-либо был. Я никогда не думал об этом, будучи игроком, я всегда считал, что это для людей, которые были моими кумирами в детстве и абсолютными легендами спорта», — приводит слова Хьюитта пресс-служба ATP.

Отметим, что сын Хьюитта Круз также профессионально занимается теннисом. В 2021 году он выиграл юниорский чемпионат Австралии среди теннисистов не старше 12 лет.