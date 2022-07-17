Ллейтона Хьюитта официально ввели в Зал теннисной славы

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира австралиец Ллейтон Хьюитт официально включён в Зал славы тенниса, который находится в Ньюпорте (США).
Хьюитт выиграл US Open – 2001 и Уимблдон – 2002, а также 28 турниров на уровне ATP в одиночном разряде. В 2001 году Ллейтон стал самой молодой первой ракеткой мира в истории – ему было 20 лет и 8 месяцев.
«Зал славы всегда казался мне чем-то далёким от того, частью чего я когда-либо был. Я никогда не думал об этом, будучи игроком, я всегда считал, что это для людей, которые были моими кумирами в детстве и абсолютными легендами спорта», — приводит слова Хьюитта пресс-служба ATP.
Отметим, что сын Хьюитта Круз также профессионально занимается теннисом. В 2021 году он выиграл юниорский чемпионат Австралии среди теннисистов не старше 12 лет.
- 17 июля 2022
-
10:11
-
09:38
-
00:41
-
00:25
- 16 июля 2022
-
19:56
-
19:11
-
18:14
-
17:59
-
17:20
-
17:00
-
16:28
-
15:58
-
15:51
-
15:33
-
15:32
-
14:19
-
14:06
-
13:26
-
13:18
-
12:08
-
12:06
-
11:27
-
11:08
-
10:54
-
10:33
-
09:48
-
09:41
-
09:28
-
09:22
-
02:18
-
00:43
-
00:33
-
00:18
- 15 июля 2022
-
23:56
-
23:24