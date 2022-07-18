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Патрик Муратоглу назвал ошибку Ника Кирьоса в проигранном финале Уимблдона с Джоковичем

Патрик Муратоглу назвал ошибку Ника Кирьоса в проигранном финале Уимблдона с Джоковичем
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Патрик Муратоглу, бывший тренер Серены Уильямс, ныне работающий с Симоной Халеп, рассказал, в чём, по его мнению, ошибся австралийский теннисист Ник Кирьос, который в финале Уимблдона 2022 года проиграл 21-кратному чемпиону ТБШ Новаку Джоковичу. По словам Муратоглу, Кирьос слишком часто полагался на долгие розыгрыши, что не сыграло ему на руку.

«Уверен, в том финале он слишком часто полагался на розыгрыши. Он позволял втягивать себя в них, играть мягко, ждать «нужного» мяча. Вообще говоря, это имеет смысл, но против Новака в финале турнира «Большого шлема»… Я думал, Ник будет больше рисковать, создавать больше неопределённости, чаще выходить к сетке», — рассказал Муратоглу в видео, выложенном в его YouTube-канале.

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