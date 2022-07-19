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Евгений Кафельников отреагировал на резонансное интервью с Касаткиной и Рублёвым

Евгений Кафельников отреагировал на резонансное интервью с Касаткиной и Рублёвым
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянин Евгений Кафельников отреагировал на публикацию интервью с участием российских теннисистов Андрея Рублёва и Дарьи Касаткиной. В интервью спортсмены не исключили, что сменят гражданство, если будет нужно, а Касаткина к тому же призналась в нетрадиционной ориентации.

Кафельников выложил фрагмент интервью, на котором Андрей и Дарья обсуждают Федерацию тенниса России.

Рублёв: умудрились выиграть и помогли федерации вообще всё сделать.
Касаткина: что сделать? Федерация тебе «спасибо» сказала?
Рублёв: нет. Я в том плане, что распиарили, чуть помогли.
Касаткина: согласна. Мы распиарили, а они… Теперь её никто не признаёт.

«Всё-таки есть разница между Кафельниковым, Сафиным, Южным, Давыденко, Дементьевой, Мыскиной, Кузнецовой, Сафиной, Турсуновым и Звонарёвой, которые побеждали на ОИ, Кубках Федерации и Дэвиса не для пиара Федерации тенниса России, и новым поколением теннисистов, которые ждут «спасибо», — написал Евгений в своём «твиттере».

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