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Руне потерпел шестое поражение подряд, вылетев из турнира в Гамбурге

Руне потерпел шестое поражение подряд, вылетев из турнира в Гамбурге
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Датский теннисист Хольгер Витус Нёсков Руне проиграл голландцу Таллону Грикспору в рамках первого круга грунтового турнира категории ATP-500.

Грикспор одержал победу со счётом 7:6 (10:8), 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. На счету Руне один эйс, четыре двойные ошибки, один реализованный брейк-пойнт из трех возможных. Таллон Грикспор семь раз подал навылет, совершил одну ошибку и реализовал один брейк-пойнт из семи.

Во втором круге голландец встретится с победителем пары Ласло Джере (Сербия) — Борна Чорич (Хорватия).

Это поражение Руне стало шестым к ряду после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2022. До это датчанин вылетал в первом круге турниров в Галле (Германия), Истбурне (Великобритания), Бостаде (Швеция), а также Уимблдона-2022.

Гамбург (м). 1-й круг
19 июля 2022, вторник. 12:10 МСК
Таллон Грикспор
47
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 10 		7  
6 8 		5  
         
Хольгер Витус Нёсков Руне
27
Дания
Хольгер Витус Нёсков Руне
Х. Руне
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