Руне потерпел шестое поражение подряд, вылетев из турнира в Гамбурге

Датский теннисист Хольгер Витус Нёсков Руне проиграл голландцу Таллону Грикспору в рамках первого круга грунтового турнира категории ATP-500.

Грикспор одержал победу со счётом 7:6 (10:8), 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. На счету Руне один эйс, четыре двойные ошибки, один реализованный брейк-пойнт из трех возможных. Таллон Грикспор семь раз подал навылет, совершил одну ошибку и реализовал один брейк-пойнт из семи.

Во втором круге голландец встретится с победителем пары Ласло Джере (Сербия) — Борна Чорич (Хорватия).

Это поражение Руне стало шестым к ряду после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2022. До это датчанин вылетал в первом круге турниров в Галле (Германия), Истбурне (Великобритания), Бостаде (Швеция), а также Уимблдона-2022.