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Доминик Тим прокомментировал очень трудную победу над Гастоном

Доминик Тим прокомментировал очень трудную победу над Гастоном
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Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал трудную победу в пером круге грунтового турнира ATP-250 в Гштааде (Швейцария) над французом Юго Гастоном со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (9:7).

«Это очень сложно. Тот тай-брейк в третьем сете был очень, очень тяжёлым. Первые два сета были очень односторонними, первый для Юго, а второй для меня. Затем третий сет, без перерыва, поэтому всё решил тай-брейк. Тай-брейки в решающих сетах всегда как-то 50/50. Это было так близко… Я очень рад, что одержал победу. У меня были некоторые проблемы, чтобы привыкнуть к условиям, он доставил мне много неприятностей», — приводит слова Тима ATP Tour.

Во втором круге соперником Тима станет аргентинец Федерико Дельбонис.

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