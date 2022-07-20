Доминик Тим прокомментировал очень трудную победу над Гастоном
Поделиться
Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал трудную победу в пером круге грунтового турнира ATP-250 в Гштааде (Швейцария) над французом Юго Гастоном со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (9:7).
«Это очень сложно. Тот тай-брейк в третьем сете был очень, очень тяжёлым. Первые два сета были очень односторонними, первый для Юго, а второй для меня. Затем третий сет, без перерыва, поэтому всё решил тай-брейк. Тай-брейки в решающих сетах всегда как-то 50/50. Это было так близко… Я очень рад, что одержал победу. У меня были некоторые проблемы, чтобы привыкнуть к условиям, он доставил мне много неприятностей», — приводит слова Тима ATP Tour.
Во втором круге соперником Тима станет аргентинец Федерико Дельбонис.
Комментарии
- 20 июля 2022
-
11:35
-
11:10
-
10:33
-
10:19
-
10:18
-
10:13
-
08:37
-
08:22
-
07:38
-
00:43
- 19 июля 2022
-
23:22
-
21:38
-
20:39
-
20:19
-
19:48
-
19:35
-
19:23
-
18:52
-
18:22
-
18:18
-
18:12
-
16:49
-
16:42
-
16:40
-
15:49
-
15:36
-
14:53
-
14:45
-
14:44
-
14:20
-
14:04
-
13:49
-
12:48
-
12:38
-
12:03
Партнерский контент