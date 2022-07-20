Украинец Сергей Стаховский обратился к Дарье Касаткиной, которая совершила каминг-аут

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский обратился к 12-й ракетке мира, российской теннисистке Дарье Касаткиной, которая призналась в нетрадиционной ориентации. После признания Касаткина выложила совместную фотографию с серебряным призёром зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Натальей Забияко.
По словам Стаховского, он восхищается «свободой» Касаткиной.
«На такое требуется мужество. Ничего, кроме восхищения твоей свободой», — написал Стаховский на своей странице в социальной сети «Твиттер», комментируя твит Касаткиной.
Также 25-летняя Дарья Касаткина заявила, что может сменить гражданство. Слова спортсменки прокомментировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
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