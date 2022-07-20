Дарья Касаткина поддержала телеведущую Софью Тартакову в конфликте с «Матч ТВ»

Российская теннисистка Дарья Касаткина поддержала телеведущую Софью Тартакову после того, как последнюю отстранили от работы на «Матч ТВ» за критику в адрес выпуска шоу «Есть тема» и её ведущего Антона Анисимова.
«Софья Тартакова — ты лучшая и мы тебя любим. Конечная, поезд дальше не идёт. «Матч ТВ», много чего хочу о вас сказать, но вы и сами прекрасно себя закапываете», — написала Дарья Касаткина у себя в социальных сетях, прикрепив фото с новостью об отстранении Софьи.
Ранее Софья Тартакова раскритиковала выпуск шоу «Есть тема», где обсуждалось резонансное интервью с российскими теннисистами Дарьей Касаткиной и Андреем Рублёвым. После этого генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» негативно отреагировал на высказывание телеведущей, заявив, что пока в эфире Софьи не будет.
- 20 июля 2022
-
17:05
-
16:43
-
16:11
-
16:06
-
16:02
-
15:52
-
15:26
-
14:30
-
13:56
-
13:47
-
13:20
-
13:11
-
12:59
-
12:32
-
11:35
-
11:10
-
10:33
-
10:19
-
10:18
-
10:13
-
08:37
-
08:22
-
07:38
-
00:43
- 19 июля 2022
-
23:22
-
21:38
-
20:39
-
20:19
-
19:48
-
19:35
-
19:23
-
18:52
-
18:22
-
18:18
-
18:12