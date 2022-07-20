Дарья Касаткина поддержала телеведущую Софью Тартакову в конфликте с «Матч ТВ»

Российская теннисистка Дарья Касаткина поддержала телеведущую Софью Тартакову после того, как последнюю отстранили от работы на «Матч ТВ» за критику в адрес выпуска шоу «Есть тема» и её ведущего Антона Анисимова.

«Софья Тартакова — ты лучшая и мы тебя любим. Конечная, поезд дальше не идёт. «Матч ТВ», много чего хочу о вас сказать, но вы и сами прекрасно себя закапываете», — написала Дарья Касаткина у себя в социальных сетях, прикрепив фото с новостью об отстранении Софьи.

Ранее Софья Тартакова раскритиковала выпуск шоу «Есть тема», где обсуждалось резонансное интервью с российскими теннисистами Дарьей Касаткиной и Андреем Рублёвым. После этого генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» негативно отреагировал на высказывание телеведущей, заявив, что пока в эфире Софьи не будет.