Медведев и Джокович вошли в заявочные списки US Open

На официальном сайте US Open опубликованы заявочные листы турнира на основе рейтинга от 18 июля. В основную сетку мужского турнира вошли первая ракетка мира Даниил Медведев, а также Андрей Рублёв (8), Карен Хачанов (26) и Аслан Карацев (37).
Включён в список и серб Новак Джокович, но с оговоркой, касающейся его и других не вакцинированных от Covid-19 игроков: «US Open не предусматривает обязательной вакцинации игроков, но будет уважать позицию правительства США в отношении приезда в страну невакцинированных неграждан США».
В женскую сетку заявлены россиянки Дарья Касаткина (12), Вероника Кудерметова (18), Екатерина Александрова (28), Людмила Самсонова (56), Варвара Грачёва (59), Анастасия Потапова (63), Анна Калинская (70), Евгения Родина (73) и Анастасия Павлюченкова (97). Отметим, что последняя досрочно завершила сезон.
Открытый чемпионат США по теннису пройдёт с 29 августа по 11 сентября.
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