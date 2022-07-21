В ФТР оценили победу Карацева во втором круге турнира в Гамбурге
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил победу российского теннисиста Аслана Карацева во втором круге турнира в Гамбурге.
«Для Аслана сейчас важна любая победа, ему очень важно вернуть ту уверенность, которая была у него в прошлом сезоне. Российский четвертьфинал? Конечно, было бы приятно. Но до матча в теннисе что-то загадывать будет не правильно», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Карацев одержал победу над Даниэлем-Элаи Галаном из Венесуэлы со счётом 3:6, 6:3, 6:4. В четвертьфинале турнира россиянин сыграет либо с соотечественником Андреем Рублёвым, либо с аргентинцем Франсиско Серундоло.
Призовой фонд турнира в Гамбурге превышает € 1,7 млн.
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