Берреттини, снявшийся с Уимблдона, вышел в четвертьфинал турнира в Гштааде

Итальянский теннисист Маттео Берреттини стал четвертьфиналистом турнира в Гштааде (Швейцария). В матче 1/8 финала он обыграл француза Ришара Гаске в двух сетах. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4.



Соперники провели на корте 1 час 29 минут. 64-я ракетка мира Гаске выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух, которые у него были. Берреттини, занимающий 15-е место в рейтинге ATP, сделал семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи.



Следующим соперником Берреттини станет Педро Мартинес-Портеро из Испании. Призовой фонд турнира превышает € 530 тыс.



Берреттини ранее переболел коронавирусом. Из-за заражения он не смог выступить на Уимблдоне.