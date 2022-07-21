Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Берреттини, снявшийся с Уимблдона, вышел в четвертьфинал турнира в Гштааде

Берреттини, снявшийся с Уимблдона, вышел в четвертьфинал турнира в Гштааде
Комментарии

Итальянский теннисист Маттео Берреттини стал четвертьфиналистом турнира в Гштааде (Швейцария). В матче 1/8 финала он обыграл француза Ришара Гаске в двух сетах. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4.

Соперники провели на корте 1 час 29 минут. 64-я ракетка мира Гаске выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух, которые у него были. Берреттини, занимающий 15-е место в рейтинге ATP, сделал семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Берреттини станет Педро Мартинес-Портеро из Испании. Призовой фонд турнира превышает € 530 тыс.

Берреттини ранее переболел коронавирусом. Из-за заражения он не смог выступить на Уимблдоне.

Гштаад. 2-й круг
21 июля 2022, четверг. 16:20 МСК
Ришар Гаске
64
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Маттео Берреттини
15
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022