«Хуже быть не может». Ник Кирьос – о том, что играл в паре со Стефаносом Циципасом

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос позволил себе язвительный комментарий в адрес четвёртой ракетки мира, грека Стефаноса Циципаса.
Кирьос вместе с американцем Джеком Соком давал интервью, предвосхищая выступление на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Ник сообщил, что они с Соком собираются сыграть там в парном разряде.
«В прошлый раз (в 2019 году) моим напарником в Вашингтоне был Стефанос (Циципас) – хуже быть не может», — сказал Кирьос.
«Думаю, мне пора убираться отсюда», — с улыбкой отреагировал на слова Ника Сок.
Напомним, между Кирьосом и Циципасом разгорелся конфликт на Уимблдоне-2022. Ник обыграл Стефаноса в 1/8 финала. Грека не устраивало поведение австралийца по ходу матча. «Он занимается буллингом по отношению к соперникам. Наверное, он был хулиганом в школе. Я не люблю хулиганов», — сказал Стефанос после матча. Позднее Кирьос высмеивал обвинения Циципаса.
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