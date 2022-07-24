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Стаховский: почти все российские игроки прошли мимо или отвернулись, увидев меня в Париже

Стаховский: почти все российские игроки прошли мимо или отвернулись, увидев меня в Париже
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Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский признался, что его разочаровывает поведение российских игроков на фоне военной спецоперации России на Украине.

«Все они боятся за свою судьбу. Они не хотят попасть в тюрьму, но готовы мириться с происходящим. Я бы предпочёл, наоборот, сесть в тюрьму на несколько месяцев или даже лет, если бы это могло спасти жизни.

Я встречал российских игроков в Париже – не буду называть имён – во время «Ролан Гаррос». Почти все они прошли мимо или отвернулись, когда увидели, что я иду навстречу. Я знаю их очень давно. Я наблюдал, как развивалась их карьера. Это меня разочаровало, мягко говоря.

Рублёв, пожалуй, единственный игрок, который открыто говорил о необходимости прекращения военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) с первой её недели. Также я очень восхищаюсь Дарьей Касаткиной. Она по-своему героиня. Если бы таких русских было больше, эта военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) никогда бы не началась», — приводит слова Стаховского L’Equipe.

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