Томми Робредо назвал самого сложного соперника в карьере
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Трёхкратный полуфиналист US Open, победитель 12 турниров ATP в мужском одиночном разряде, бывшая пятая ракетка мира испанец Томми Робредо рассказал, кто из теннисистов был для него самым сложным соперником. Он назвал 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля.
«Я не говорю, что другие соперники были простые. Но, как по мне, у Рафы было что-то, из-за чего мне было на корте тяжелее, чем с остальными.
Каждый, кто видел Рафу в первый сезон, мог понять, что он станет великим игроком. Но он пошёл намного дальше и стал одним из лучших спортсменов мира, если не лучшим. Это нелегко осознать. Но он смог добиться этого», — приводит слова Робредо Tennis Head.
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