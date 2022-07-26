Анастасия Захарова вылетела из турнира в Праге, проиграв Ализе Корне

Российская теннисистка Анастасия Захарова завершила выступление на хардовом турнире категории WTA-250 в Праге (Чехия), проиграв в первом круге француженке Ализе Корне. Напомним, Анастасия пробилась в турнир через квалификацию.

Корне одержала победу со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. На счету Захаровой два эйса, десять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух. Корне ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из тринадцати.

Во втором круге Ализе Корне встретится с победительницей пары Наталья Вихлянцева (Россия) — Линда Носкова (Чехия).

Призовой фонд турнира составил $ 251 750. Завершится турнир 31 июля.