Анастасия Захарова вылетела из турнира в Праге, проиграв Ализе Корне
Поделиться
Российская теннисистка Анастасия Захарова завершила выступление на хардовом турнире категории WTA-250 в Праге (Чехия), проиграв в первом круге француженке Ализе Корне. Напомним, Анастасия пробилась в турнир через квалификацию.
Корне одержала победу со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. На счету Захаровой два эйса, десять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух. Корне ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из тринадцати.
Во втором круге Ализе Корне встретится с победительницей пары Наталья Вихлянцева (Россия) — Линда Носкова (Чехия).
Призовой фонд турнира составил $ 251 750. Завершится турнир 31 июля.
Комментарии
- 26 июля 2022
-
13:44
-
13:02
-
12:43
-
12:07
-
10:37
-
10:14
-
08:57
-
08:34
-
08:25
-
08:06
-
00:22
-
00:10
- 25 июля 2022
-
23:56
-
22:57
-
22:36
-
22:18
-
21:48
-
21:41
-
21:09
-
20:57
-
20:39
-
20:01
-
18:59
-
18:22
-
17:44
-
17:28
-
16:21
-
16:19
-
12:37
-
12:01
-
11:00
-
10:15
-
08:32
-
07:46
-
07:45
Партнерский контент