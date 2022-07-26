Бенуа Пэр проиграл на старте турнира в Атланте и впервые с 2015 года покинет топ-100
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Бывшая 18-я ракетка мира, французский теннисист Бенуа Пэр впервые с 2015 года покинет топ-100 рейтинга ATP.
Ранее Пэр неудачно стартовал на турнире категории ATP-250 в Атланте (США). Бенуа потерпел разгромное поражение от американца Дженсона Бруксби (6) со счётом 3:6, 1:6. Встреча продлилась 1 час 3 минуты. Пэр три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету 21-летнего Бруксби три эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
В данный момент Пэр – 94-я ракетка мира. Для сохранения места в топ-100 ему необходимо было дойти до четвертьфинала соревнований в Атланте. Ориентировочно француз опустится на 111-ю строчку рейтинга.
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