Арина Соболенко — на комплимент от Паулы Бадосы: вдохновляюсь твоими фото

Четвёртая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса отреагировала на новое фото с пляжа шестого номера рейтинга, белоруски Арины Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

«Так красиво», — написала Бадоса в комментариях, добавив эмодзи «огонь» и «глаза-сердечки».

«Вдохновляюсь твоими фото», — ответила Пауле Соболенко, использовав эмодзи «поцелуй».

Бадоса и Соболенко готовятся к выступлению на турнире категории WTA-500 в Сан-Хосе (США). Соревнования пройдут с 1 по 7 августа на хардовом покрытии. Для Арины они станут первыми после вынужденного пропуска Уимблдона-2022. Действующей чемпионкой турнира в Сан-Хосе является американка Даниэль Коллинз.

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