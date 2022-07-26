Арина Соболенко — на комплимент от Паулы Бадосы: вдохновляюсь твоими фото

Четвёртая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса отреагировала на новое фото с пляжа шестого номера рейтинга, белоруски Арины Соболенко.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
«Так красиво», — написала Бадоса в комментариях, добавив эмодзи «огонь» и «глаза-сердечки».
«Вдохновляюсь твоими фото», — ответила Пауле Соболенко, использовав эмодзи «поцелуй».
Бадоса и Соболенко готовятся к выступлению на турнире категории WTA-500 в Сан-Хосе (США). Соревнования пройдут с 1 по 7 августа на хардовом покрытии. Для Арины они станут первыми после вынужденного пропуска Уимблдона-2022. Действующей чемпионкой турнира в Сан-Хосе является американка Даниэль Коллинз.
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- 26 июля 2022
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