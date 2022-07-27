Каролина Возняцки опубликовала милые снимки с семейного отдыха в Греции

Бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки опубликовала в социальных сетях милые фото с семейного отдыха в Греции.

Возняцки и её муж, бывший игрок НБА Дэвид Ли, год назад впервые стали родителями. У них родилась дочь Оливия. Ранее, 19 июня, пара сообщила, что ждёт второго ребёнка.

«Какой весёлой получилась поездка в Грецию с нашими друзьями и нашей маленькой семьёй! Много смеха, прогулок, купания, еды и отдыха!» — подписала снимки Возняцки.

Фото: из личного архива Каролины Возняцки

Фото: из личного архива Каролины Возняцки

Фото: из личного архива Каролины Возняцки

Фото: из личного архива Каролины Возняцки

Фото: из личного архива Каролины Возняцки

Возняцки — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии – 2018), обладательница титула на Итоговом чемпионате WTA (2017) в одиночном разряде, чемпионка 33 турниров WTA (из них 30 — в одиночном разряде). Каролина завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей.