Андрей Шевченко обратился к Иге Свёнтек после благотворительного матча

Бывший украинский футболист, тренер Андрей Шевченко обратился к первой ракетке мира, польской теннисистке Иге Свёнтек.

«Хочу поблагодарить польский народ за поддержку. Кроме того, я хочу поблагодарить Игу Свёнтек и Роберта Левандовского за то, что они приняли большое участие в том, чтобы помочь Украине в такое время. Она (Свёнтек) так молода, всего 21 год, но она так много делает», — приводит слова Шевченко Sportskeeda.

Отметим, что недавно в Кракове (Польша) прошёл благотворительный матч, в котором приняли участие бывшая польская теннисистка Агнешка Радваньска, украинская теннисистка Элина Свитолина, бывший украинский теннисист Сергей Стаховский и Андрей Шевченко с Игой Свёнтек. Все деньги с этого мероприятия пошли на поддержку украинских детей.

Поединок между Свёнтек и Радваньской завершился со счётом 4:6. Судьёй на вышке была украинская теннисистка Элина Свитолина.