Первая ракетка Латвии будет баллотироваться на пост президента теннисного союза

Латвийский теннисист, бывшая 10-я ракетка мира, 33-летний Эрнест Гулбис будет баллотироваться на пост президента теннисного союза Латвии.
В команде Гулбиса также будет латвийская теннисистка Анастасия Севастова, которая пока что сделала паузу в карьере.
«Понимая, что моя игровая карьера подходит к концу, я принял решение, что в этом году буду баллотироваться на пост президента теннисного союза Латвии. Я сделаю это по нескольким причинам. Первые очевидны и логичны: теннис — моя страсть, совершенно неотъемлемая часть жизни. Я хочу жить и работать в Латвии. Для меня важно, что я могу передать свои накопленные знания и опыт, особенно детям и молодёжи. Следующие причины также менее очевидны. Я никогда не интересовался каким-либо ремеслом только ради ремесла.
Для тех из вас, кто знает, что я очень неохотно давал интервью на протяжении почти всей своей карьеры, я не выражаю своего мнения. Я сделал то, чему научился, и сделал это достаточно хорошо, чтобы это услышали в Латвии и мире. Я не ищу дополнительного внимания со стороны публики или прессы, это никогда не было моей целью. Даже сейчас я делаю это не для пиара. Должность президента — не самое тёплое место с большим бюджетом. У нас ничего нет, например, в футболе, где довольно большая сумма поступает от международных федераций», — приводит слова Гулбиса Delfi.
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