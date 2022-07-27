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Глава ФТР сделал прогноз на время сохранения Медведевым лидерства в рейтинге ATP

Глава ФТР сделал прогноз на время сохранения Медведевым лидерства в рейтинге ATP
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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сделал прогноз на время сохранения российским теннисистом Даниилом Медведевым лидерства в рейтинге ATP. Тарпищев считает, что россиянин обойдёт немецкого теннисиста Бориса Беккера и американского теннисиста Энди Роддика по количеству недель на первом месте в рейтинге.

«10 недель есть у Даниила в статусе первого в мире, а впереди Борис Беккер (12) и Энди Роддик (13). Думаю, Даниил их тоже обойдёт. Ситуация благоприятная, благоволит. Надо поздравить Даниила, он первый среди российских и советских мужчин по этому показателю, большой молодец», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

Напомним, 25 июля Медведев начал 10-ю неделю в ранге первой ракетки мира, что является новым рекордом России в мужском одиночном разряде, который ранее (в 2000 и 2001 годах) установил Сафин. Он был лидером рейтинга ATP на протяжении девяти недель.

Медведев побил рекорд Сафина. Он теперь возглавляет рейтинг ATP дольше, чем все россияне Медведев побил рекорд Сафина. Он теперь возглавляет рейтинг ATP дольше, чем все россияне
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