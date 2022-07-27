Глава ФТР сделал прогноз на время сохранения Медведевым лидерства в рейтинге ATP

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сделал прогноз на время сохранения российским теннисистом Даниилом Медведевым лидерства в рейтинге ATP. Тарпищев считает, что россиянин обойдёт немецкого теннисиста Бориса Беккера и американского теннисиста Энди Роддика по количеству недель на первом месте в рейтинге.
«10 недель есть у Даниила в статусе первого в мире, а впереди Борис Беккер (12) и Энди Роддик (13). Думаю, Даниил их тоже обойдёт. Ситуация благоприятная, благоволит. Надо поздравить Даниила, он первый среди российских и советских мужчин по этому показателю, большой молодец», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».
Напомним, 25 июля Медведев начал 10-ю неделю в ранге первой ракетки мира, что является новым рекордом России в мужском одиночном разряде, который ранее (в 2000 и 2001 годах) установил Сафин. Он был лидером рейтинга ATP на протяжении девяти недель.
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