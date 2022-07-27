Руне потерпел седьмое поражение подряд с момента выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

27-я ракетка мира 19-летний датский теннисист Хольгер Руне проиграл седьмой матч подряд с момента выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2022.

Это произошло на грунтовом турнире категории ATP-250 в Умаге (Хорватия). В стартовом для себя матче Руне (3) уступил представителю Испании Бернабе Сапата-Миральесу со счётом 6:3, 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 49 минут. Руне три раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 10. На счету его соперника два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Другие проигранные матчи Руне:

Гамбург. Руне (8) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 6:7 (8:10), 5:7.

Бостад. Руне (7) – Марк-Андреа Хюслер (Швейцария, Q) – 3:6, 4:6.

Уимблдон. Руне (24) – Маркос Гирон (США) – 3:6, 5:7, 4:6.

Истбурн. Руне (8) – Райан Пенистон (Великобритания, WC) – 6:4, 6:7 (5:7), 1:6.

Галле. Руне – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 6) – 3:6, 6:7 (5:7).

«Ролан Гаррос». Руне – Каспер Рууд (Норвегия, 8) – 1:6, 6:4, 6:7 (2:7), 3:6.