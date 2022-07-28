Ник Кирьос назвал самого талантливого теннисиста в туре, сделав неожиданный выбор

Финалист Уимблдона 2021 года, 47-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос высказал мнение, что 29-летний американец Джек Сок является самым талантливым теннисистом в туре, если не считать его самого.

«Кто самый талантливый теннисист в туре, если не считать тебя самого?» — спросил Кирьоса один из подписчиков.

«Джек Сок», — ответил Ник в своих социальных сетях, прикрепив текст к фотографии с американцем.

Фото: из личного архива ника кирьоса

Джек Сок — бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде и бывший второй номер рейтинга ATP в парном разряде. Он победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде и 15 — в парном.

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