Ник Кирьос назвал самого талантливого теннисиста в туре, сделав неожиданный выбор
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Финалист Уимблдона 2021 года, 47-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос высказал мнение, что 29-летний американец Джек Сок является самым талантливым теннисистом в туре, если не считать его самого.
«Кто самый талантливый теннисист в туре, если не считать тебя самого?» — спросил Кирьоса один из подписчиков.
«Джек Сок», — ответил Ник в своих социальных сетях, прикрепив текст к фотографии с американцем.
Фото: из личного архива ника кирьоса
Джек Сок — бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде и бывший второй номер рейтинга ATP в парном разряде. Он победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде и 15 — в парном.
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