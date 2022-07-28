The Telegraph: Эмма Радукану рискует вызвать споры из-за сотрудничества с русским тренером

Британское издание The Telegraph выпустило материал, посвящённый победительнице US Open 2021 года Эмме Радукану. Ранее сообщалось, что Радукану в преддверии защиты титула на Открытом чемпионате США договорилась о сотрудничестве с бывшим российским теннисистом, а ныне тренером Дмитрием Турсуновым.

«Эмма Радукану рискует вызвать споры из-за сотрудничества с русским тренером перед защитой титула на US Open», — так озаглавлен материал издания.

Кроме того, в материале отмечается, что такой шаг Радукану может «подорвать санкции правительства США» против Российской Федерации.

Открытый чемпионат США 2022 года пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

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