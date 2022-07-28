Тарпищев заявил, что Павлюченкова, досрочно завершившая сезон, может сыграть на US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года россиянка Анастасия Павлюченкова может выступить на Открытом чемпионате США, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Напомним, в преддверии «Ролан Гаррос» Павлюченкова объявила о досрочном завершении сезона из-за травмы.

«Павлюченкова талантливая всю жизнь была. Увы, у неё много травм, но она избавляется от них потихоньку. Через две недели начнёт тренироваться, может и успеть сыграть на US Open. Хотя больших результатов от неё не ждём», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Действующей победительницей Открытого чемпионата США является британка Эмма Радукану.

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