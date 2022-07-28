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Тарпищев заявил, что Павлюченкова, досрочно завершившая сезон, может сыграть на US Open

Тарпищев заявил, что Павлюченкова, досрочно завершившая сезон, может сыграть на US Open
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года россиянка Анастасия Павлюченкова может выступить на Открытом чемпионате США, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Напомним, в преддверии «Ролан Гаррос» Павлюченкова объявила о досрочном завершении сезона из-за травмы.

«Павлюченкова талантливая всю жизнь была. Увы, у неё много травм, но она избавляется от них потихоньку. Через две недели начнёт тренироваться, может и успеть сыграть на US Open. Хотя больших результатов от неё не ждём», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Действующей победительницей Открытого чемпионата США является британка Эмма Радукану.

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