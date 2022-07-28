Барбора Крейчикова проиграла 251-й ракетке мира во 2-м круге домашнего турнира

251-я ракетка мира японская теннисистка Нао Хибино вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250, который проходит в Праге (Чехия). В матче второго круга Хибино, попавшая в основную сетку в качестве лаки-лузера, обыграла хозяйку корта, вторую сеяную Барбору Крейчикову со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:3. Встреча продолжалась 2 час 46 минут.

Хибино дважды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. Крейчикова подала один эйс, восемь раз ошиблась на подаче и реализовала семь брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира в Праге Хибино сыграет с победительницей матча между пятой сеяной француженкой Ализе Корне и представительницей Чехии Линдой Носковой, получившей уайлд-кард от организаторов.