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Барбора Крейчикова проиграла 251-й ракетке мира во 2-м круге домашнего турнира

Барбора Крейчикова проиграла 251-й ракетке мира во 2-м круге домашнего турнира
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251-я ракетка мира японская теннисистка Нао Хибино вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250, который проходит в Праге (Чехия). В матче второго круга Хибино, попавшая в основную сетку в качестве лаки-лузера, обыграла хозяйку корта, вторую сеяную Барбору Крейчикову со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:3. Встреча продолжалась 2 час 46 минут.

Хибино дважды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. Крейчикова подала один эйс, восемь раз ошиблась на подаче и реализовала семь брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира в Праге Хибино сыграет с победительницей матча между пятой сеяной француженкой Ализе Корне и представительницей Чехии Линдой Носковой, получившей уайлд-кард от организаторов.

Прага. 2-й круг
28 июля 2022, четверг. 15:35 МСК
Нао Хибино
251
Япония
Нао Хибино
Н. Хибино
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 5 3
         
Барбора Крейчикова
18
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
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