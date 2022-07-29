Андрей Шевченко обратился к первой ракетке мира Иге Свёнтек. Та ответила

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу, знаменитый в прошлом футболист Андрей Шевченко обратился к первой ракетке мира польке Иге Свёнтек.
В минувшие выходные Свёнтек сыграла благотворительный матч в Кракове (Польша), и Шевченко, который был гостем мероприятия, поблагодарил её за это. Средства от продажи билетов были направлены украинским детям. Также в мероприятии приняли участие теннисисты Элина Свитолина, Агнешка Радваньска, Сергей Стаховский и Мартын Павелский.
«Ига Свёнтек и друзья» стало мероприятием, которое привлекло внимание мира к спецоперации на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) и собрало средства для прямой помощи детям и подросткам. Мы собрали более 500 тыс. евро для Украины!
Я хотел бы поблагодарить Игу, Элину, Агнешку, Сергея и Мартына и народ Польши и Украины за их вклад и поддержку», — написал Шевченко в своих соцсетях.
«Спасибо, что был с нами!» — ответила Свёнтек в комментариях.
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